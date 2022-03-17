Путин поприветствовал участников и гостей IX «Транссибирского арт-фестиваля»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям IX Международного фестиваля искусств «Транссибирский арт-фестиваль». Текст приветствия опубликован на сайте московского Кремля.

Глава государства отметил, что проект успешно воплощается в жизнь и объединяет на своих площадках именитых звезд и начинающие таланты из России и зарубежных стран.

Президент выразил уверенность, что «Транссибирский арт-фестиваль» «в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики, привлечет внимание большого числа участников и гостей, запомнится доброй, позитивной атмосферой».

Он пожелал всем гостям и участникам ярких впечатлений от фестиваля.

«Транссибирский арт-фестиваль» основан и возглавляется всемирно известным скрипачом Вадимом Репиным. В этом году он проходит в девятый раз. Музыкальный форум 2022 года стартовал сегодня в Новосибирске. Концерты состоятся в Красноярске, Самаре, Москве, городах Новосибирской области и Красноярского края. Фестиваль завершится 6 апреля.