Путин поприветствовал участников и гостей II Молодежного фестиваля Muus uSTAR в Якутске

Президент России направил телеграмму участникам, организаторам и гостям II Молодежного фестиваля Muus uSTAR, который проходит в эти дни в Якутске. Приветственный адрес опубликован на сайте московского Кремля.

Путин отметил, что стартовавший в прошлом году проект успешно состоялся и получил широкую поддержку.

«Сегодня Якутск вновь гостеприимно встречает талантливую молодежь из разных регионов страны, предоставляет юношам и девушкам отличные возможности для участия в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях, в интересных дискуссиях и круглых столах», — написал Президент.

Глава государства выразил уверенность, что нынешний фестиваль благодаря программе, обстановке и природе Якутии станет для участников и гостей ярким и незабываемым событием.

II Молодежный фестиваль Muus uSTAR проходит в Якутске 25 и 26 марта. Хедлайнерами фестиваля этого года стали актер Егор Дружинин, гимнастки Арина и Дина Аверины, фигуристка Аделина Сотникова, актриса Мария Кравченко, шоумен Антон Комолов и другие известные люди.