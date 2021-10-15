Путин поприветствовал участников и гостей форума «Рубеж-2021»

Ключевой задачей форума «Рубеж» является поддержка талантливых, неравнодушных молодых людей со всей России и объединение их в команду единомышленников. Такое мнение выразил сегодня Президент Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей форума «Рубеж-2021». Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент отметил те добровольческие инициативы, которые реализуются общественной организацией. Среди них — участие в природоохранной деятельности, ликвидации последствий ЧС, волонтерство.

Путин пожелал всем участникам успехов и незабываемых впечатлений от форума.