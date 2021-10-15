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15 октября 2021  11:20

Путин поприветствовал участников и гостей форума «Рубеж-2021»

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Ключевой задачей форума «Рубеж» является поддержка талантливых, неравнодушных молодых людей со всей России и объединение их в команду единомышленников. Такое мнение выразил сегодня Президент Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей форума «Рубеж-2021». Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент отметил те добровольческие инициативы, которые реализуются общественной организацией. Среди них — участие в природоохранной деятельности, ликвидации последствий ЧС, волонтерство. 

Путин пожелал всем участникам успехов и незабываемых впечатлений от форума.

#форум #приветствие #владимир путин
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