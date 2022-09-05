Путин поприветствовал участников и гостей форума «ПроеКТОриЯ»

Форум «ПроеКТОриЯ» собирает не только тех, кто учится с успехом, но и вносит личный вклад в развитие родного региона и всей России. Об этом в приветствии к участникам события заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Открывая Всероссийскую неделю проектных инициатив детей, он [форум] дает старт содержательной работе в 2022–23 учебном году, а главное, позволяет ребятам попробовать себя на разных направлениях деятельности: в волонтерстве и спорте, науке и высоких технологиях, в журналистике и предпринимательстве, в других сферах», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Он отметил, что в этом году форум собрал более 400 учащихся старших классов, а также наставников, которые помогают подопечным воплощать намеченные планы.

В заключение Президент пообещал, что лучшие идеи участников «ПроеКТОриИ» будут реализованы при поддержке Российского движения детей и молодежи.