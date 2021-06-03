Путин поприветствовал участников и гостей чемпионата мира по игре го

Участников и гостей чемпионата мира по игре го поприветствовал Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте kremlin.ru.

Президент выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне и послужат «продвижению ценностей и традиций этой древней игры».

Глава российского государства отметил, что соревнования в этом виде спорта проходят в России в первый раз. «Мы искренне рады принимать во Владивостоке сильнейших игроков планеты», — сказал Путин и пожелал участникам успехов и удачи.

