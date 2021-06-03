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3 июня 2021  12:36

Путин поприветствовал участников и гостей чемпионата мира по игре го

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Участников и гостей чемпионата мира по игре го поприветствовал Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте kremlin.ru.

Президент выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне и послужат «продвижению ценностей и традиций этой древней игры».

Глава российского государства отметил, что соревнования в этом виде спорта проходят в России в первый раз. «Мы искренне рады принимать во Владивостоке сильнейших игроков планеты», — сказал Путин и пожелал участникам успехов и удачи.
 

#чемпионат мира
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