Путин поприветствовал участников глобального финансового форума в Москве

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей глобального финансового форума ECUMENE 2022 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Объединивший в Москве представителей академической общественности, экспертных и деловых кругов, ваш форум поднимает серьезные, исключительно важные темы, волнующие без преувеличения все человечество. Речь идет прежде всего о последствиях пандемии, охватившей многие страны и на годы изменившей привычный образ жизни, о вооруженных конфликтах, экономических санкциях, о производствах, наносящих непоправимый урон экологии, несущих гибельные последствия для природы и всего живого на Земле», – говорится в телеграмме главы государства.

Путин отметил, что различные глобальные вызовы требуют совместных ответственных решений, которые позволят сохранить планету для будущих поколений и сделать мир стабильным, безопасным и комфортным.

Он выразил уверенность в том, что форум станет авторитетной площадкой для обсуждения ключевых проблем устойчивого развития мировой экономики, гармонизации и совершенствования финансовой повестки, а также поможет найти новые подходы для выполнения основных задач Парижского соглашения по климату.