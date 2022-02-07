Путин поприветствовал участников гала-концерта лауреатов конкурса Competizione dell’Opera

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта лауреатов XXV Международного конкурса вокалистов — исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera. Телеграмма размещена на сайте московского Кремля.

Глава государства выразил радость тому, что юбилей знаменитого состязания отмечается в России — на сцене Большого театра, где вот уже почти 2 с половиной века звучат здесь лучшие образцы мировой музыкальной культуры.

«Свое прочтение чарующих мелодий разных эпох сегодня представят самые одаренные участники конкурса», — сказал Путин.

Он поздравил лауреатов с победой и выразил надежду, что визит столицы России подарит им вдохновения и новых добрых друзей.