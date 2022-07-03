Путин поприветствовал участников форума юных вокалистов «Ветер в паруса»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям открытого всероссийского форума «Ветер в паруса», приуроченного ко дню рождения оперной певицы Елены Образцовой. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Человек большого и щедрого таланта и огромной созидательной энергии, Елена Образцова всю свою жизнь преданно служила отечественной культуре, многое сделала для воспитания подрастающего поколения на высоких идеалах и ценностях искусства, профессионального становления одаренной молодежи», — оценил работу скончавшейся семь лет назад артистки российский лидер.

«Важно, что ваш форум, следуя заветам выдающейся русской певицы, объединяет <...> ребят из разных регионов России и других стран, предоставляет юным конкурсантам отличную возможность проявить себя на этих ответственных выступлениях, получить поддержку для обучения в лучших музыкальных школах Москвы и Санкт-Петербурга», — добавил Путин.

Президент также выразил уверенность, что для каждого из участников форума плодотворное общение с признанными мастерами и знакомство с образцами отечественной и зарубежной вокальных школ станут «поистине бесценным опытом, который им обязательно пригодится в будущем».

По мнению Путина, музыкальное событие также способствует популяризации классического искусства и творческого наследия Елены Образцовой. Он пожелал всем связанным с форумом «удачи, вдохновения и достижения поставленных целей».

Открытый всероссийский форум «Ветер в паруса» проходит в Санкт-Петербурге. Его мероприятия рассчитаны на детей в возрасте от девяти до 17 лет, обучающихся вокалу, а также на их педагогов. Событие приурочено к 7 июля — дню рождения Елены Образцовой.