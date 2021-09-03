Путин поприветствовал участников форума «Взгляд на мир, Европу и Италию»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям церемонии открытия форума «Взгляд на мир, Европу и Италию». Мероприятие проходит в горах Апеннины в Италии, сообщает пресс-служба Кремля.

Российских лидер отметил, что форум существует уже почти 50 лет и имеет международный авторитет благодаря содержательной программе и участникам, способным всесторонне рассматривать и нестандартно подходить к решению самых непростых проблем.

Он также обратил внимание на то, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Италией.

«Для нас Италия традиционно является весьма важным партнером. Заинтересованы в дальнейшем развитии конструктивного российско-итальянского диалога и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо наших народов, в целях обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте», — подчеркнул Путин.

Президент РФ выразил надежду на то, что все дискуссии на полях форума будут продуктивны и поспособствуют «упрочению доверия и взаимопонимания между народами Европы».