Путин поприветствовал участников форума «Всемирный день качества-2021»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, участникам и организаторам форума «Всемирный день качества — 2021». Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что традиционные встречи, объединяющие представителей органов власти экспертного сообщества, очень востребованы и актуальны, поскольку они нацелены на обсуждение вопросов повышения качества продукции, услуг и внедрения новых эффективных методов управления.

По словам Путина, от достижения этих целей зависит конкурентоспособность российской экономики.

Глава государства обратил внимание на то, что эпидемия коронавирусной инфекции в России стала непростым вызовом «сбережению и укреплению производственного, научно-технологического, кадрового потенциала отраслей экономики».

«Предприятиям, организациям пришлось адаптироваться к новым непростым условиям, приостанавливать деятельность, переходить на дистанционную работу, делать всё необходимое, чтобы защитить здоровье, обеспечить безопасность сотрудников», — напомнил он.

Президент выразил уверенность, что на форуме будут озвучены конструктивные предложения, реализация которых подтолкнет экспертов из разных стран к совместной работе ради общего успешного будущего.