Путин поприветствовал участников форума «Волонтеры Победы»

Международный форум «Волонтеры Победы» ставит перед собой серьезные и ответственные задачи, объединяя активных людей, которые стремятся быть полезными России. Об этом в приветствии к участникам мероприятия заявил Президент РФ Владимир Путин.

«За прошедшие годы движение „Волонтеры Победы“ завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент подчеркнул, что с каждым годом проект развивается и укрепляется. Его участники ставят перед собой серьезные и ответственные задачи, которые выполняют несмотря на множество трудностей. Этому во многом способствует то, что волонтеры Победы — это люди с активной гражданской и жизненной позицией, оказывающие большое влияние на патриотическое воспитание молодежи.

«Уверен, что проведение нынешнего форума придаст мощный импульс волонтерскому движению, послужит успешной реализации ярких, востребованных идей и замыслов», — заключил Владимир Путин.

Форум проходит в Самаре по 18 декабря.