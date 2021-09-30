Путин поприветствовал участников форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Президент России Владимир Путин поприветствовал учасников, организаторов и гостей XI Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в России уделяют особое, приоритетное внимание развитию дальневосточных регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, реализации на этих территориях масштабных социальных, инфраструктурных, образовательных программ.

«И конечно, наша страна заинтересована в дальнейшем наращивании многоплановых партнерских связей со своими соседями по АТР. Новые глобальные вызовы требуют от нас совместных действий по поддержанию мира и стабильности в этой части планеты, обуславливают потребность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Весьма актуальной задачей в этом плане представляется расширение диалога между высшими судебными инстанциями стран региона», — говорится в обращении.

Путин отметил, что на повестке дня форума — важные вопросы, связанные с совершенствованием законодательства и правоприменительной практики в различных сферах, с повышением эффективности и доступности судопроизводства, а также гармонизацией правового регулирования.

«Рассчитываю, что вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши предложения и инициативы обязательно будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — заключил Путин.