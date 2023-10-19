Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в год 100-летия создания российской государственной системы управления спортивной отраслью мероприятие объединило в Перми руководителей федераций, профильных региональных организаций, лидеров спортиндустрии, тренеров и наставников. Подобное широкое представительство — это отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы и обменяться опытом, подчеркнул Путин.

«В России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов», — напомнил он.

По всей стране строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются площадки для активного досуга на придомовых территориях, открываются специализированные секции. Особое внимание уделяется проведению состязаний и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего на молодое поколение.