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Официальная хроника
17 февраля 2022  10:42

Путин поприветствовал участников форума российских студотрядов «ТрудКрут»

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума российских студенческих отрядов «ТрудКрут». Телеграмма опубликована на сайте московского Кремля. 

«Студенческие отряды — это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны», — сказал глава государства. 

Он отметил, что российское студенчество сегодня открывает новые горизонты деятельности и уверенно берется за самые сложные дела и начинания. Ребята применяют свои таланты и способности в разных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. 

Путин выразил уверенность, что «ТрудКрут» пройдет на высоком творческом уровне и предоставит отличные возможности для участия в дискуссиях и круглых столах, которые проведут известные общественные деятели и руководители крупных компаний.

#Владимир Путин
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