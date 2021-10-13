Путин поприветствовал участников форума «Российская энергетическая неделя»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам международного форума «Российская энергетическая неделя». Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что на площадке форума в этом году вновь встречаются представители органов государственной власти, крупных компаний и экспертного сообщества из России и зарубежных стран.

«В повестке дня множество вопросов, связанных с актуальными тенденциями глобального энергетического рынка, в том числе с процессами совершенствования инфраструктуры отрасли, внедрения в ее работу современных цифровых технологий», — сказал Путин.

Он отметил, что эффективность производства и потребления энергоресурсов — это важнейший фактор роста национальных экономик, который в немалой степени определяет качество жизни людей.

«Многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий. Поэтому особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития „зеленой“ энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников и переходе к новым, более экологичным видам топлива», — подчеркнул российский лидер.

Президент РФ выразил уверенность в том, что мероприятия, организованные в рамках «Российской энергетической недели» позволят участникам «ближе познакомиться с достижениями отечественного топливно-энергетического комплекса», а предложенные ими инициативы получат практическое применение.