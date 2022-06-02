Путин поприветствовал участников Форума решения социальных задач

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам Форума решения социальных задач. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Считаю ваш форум востребованной инициативой, реальным шагом в деле консолидации усилий государства, бизнеса, институтов гражданского общества для решения насущных, актуальных задач социальной сферы. Всех вас объединяет ключевая, приоритетная для нашей страны и общества цель — добиться повышения качества жизни людей», — приводит пресс-служба слова российского лидера.

По словам Путина, необходимо сделать все возможное, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам времени, запросам и потребностям каждого человека и каждой российской семьи. Глава государства призвал «шире использовать» передовые технологии, ресурсы некоммерческого сектора и социально ориентированного бизнеса, а также тиражировать лучший региональный опыт и практики.