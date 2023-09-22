Путин поприветствовал участников форума, посвященного битве за Ленинград

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям II Санкт-Петербургского международного исторического форума «Битва за Ленинград — всенародная победа», организованного в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал блокаду «тяжелой, трагической страницей в летописи Великой Отечественной войны, во всей мировой истории».

«Героизм защитников и жителей города — это часть нашего национального и общечеловеческого достояния. Именно на нас лежит ответственность за то, чтобы память о подвиге ленинградцев жила в сердцах потомков», — уверен он.

Президент также заметил, что обсуждение тех событий должно основываться «на фактах, архивных материалах, воспоминаниях современников», а также «на результатах расследования преступлений нацистского режима».

В этом контексте он упомянул и свидетельства иного рода — «судебные решения о признании фактов геноцида в отношении мирных советских граждан».

«Такая честная позиция крайне необходима для сохранения исторической правды. Рассчитываю, что форум внесет созидательный вклад в изучение Великой Отечественной войны, послужит глубокому осмыслению исторического наследия битвы за Ленинград. Желаю вам плодотворных дискуссий», — заключил глава государства.

Upd. (4.17): Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, хотя блокадное кольцо и было прорвано 18 января 1943 года. За это время погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн гражданских лиц. Использовать голод среди гражданского населения в качестве метода ведения войны было запрещено уже после завершения Второй мировой. Поэтому, в частности, блокада Ленинграда не получила юридической оценки на Нюрнбергском процессе.