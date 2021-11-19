Путин поприветствовал участников форума «Национальная система квалификаций России»

Приветственную телеграмму участникам VII Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России» направил сегодня Президент РФ Владимир Путин. Текст приветственного адреса опубликован на сайте московского Кремля.

Президент отметил, что Национальная система квалификаций значительно укрепила свой потенциал. В частности, утверждены свыше 1400 профессиональных стандартов. Важным моментом Путин назвал официальное одобрение Стратегии развития национальной системы квалификаций РФ, рассчитанной на период до 2030 года.

Участникам форума предстоит решить множество масштабных задач, продолжил глава государства. В их числе Путин назвал качественное улучшение системы подготовки компетентных специалистов, которая учитывала бы требования завтрашнего дня.

«От этого напрямую зависят формирование современного, конкурентоспособного рынка труда, успешная реализация передовых, востребованных временем инновационных проектов и в целом устойчивое развитие национальной экономики», — подчеркнул Президент.

Он выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, позволит собравшимся обменяться лучшими практиками и наметить приоритеты на будущее.