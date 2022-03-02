Путин поприветствовал участников Форума молодежных инициатив России и Азербайджана

Участников и гостей первого Форума молодежных инициатив России и Азербайджана поприветствовал сегодня Президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте московского Кремля.

Президент отметил, что на своей площадке форум объединил талантливых и энергичных представителей авторитетных молодежных и общественных организаций, ученых и экспертов из двух стран.

Путин назвал символичным, что форум проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Он выразил уверенность, что форум и его программа позволят участникам наладить практическое взаимодействие, расширить личные и профессиональные контакты и успешно реализовать себя в различных областях деятельности.

Глава государства пожелал участникам и гостям плодотворной работы и реализации намеченных планов.

Форум проходит в эти дни в Азербайджане. Количество участников составляет 100 человек — по 50 с каждой стороны. Возраст участников — от 18 до 35 лет. Программа форума направленана интенсификацию молодежных отношений двух стран.