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29 сентября 2021  14:43

Путин поприветствовал участников форума «Историко-культурное наследие России»

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Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что такие встречи объединяют представителей федеральной и региональной власти, ученых, искусствоведов для обсуждения вопросов сохранения уникального культурного многообразия, исторического, духовного наследия России. 

Путин отметил значимый вклад участников форума в сохранение лучших традиций деревянного зодчества, народных художественных промыслов. 

«И конечно, глубоко символично, что нынешняя встреча проходит на древней ярославской земле, родине князя Александра Невского — нашего великого соотечественника, выдающегося государственного деятеля, военачальника и дипломата, 800-летие которого мы широко отмечаем в этом году», — подчеркнул российский лидер.

Он выразил уверенность в том, что форум привлечет широкое общественное внимание и будет способствовать дальнейшему изучению и осмыслению отечественной истории и культуры.

#Владимир Путин #форум #культура #телеграмма
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