Путин поприветствовал участников форума «Города трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников всероссийского форума «Города трудовой доблести: кузница эффективных кадров». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Мероприятие собрало в Москве делегации из всех городов, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести», — им предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с сохранением исторической памяти о трудовом подвиге отцов, дедов и прадедов, которые во время Великой Отечественной войны, перевыполняя планы и нормы, трудились на оборонных заводах и транспорте, в шахтах и госпиталях и обеспечивали фронт всем необходимым, сказал глава государства.

Он отметил, что легендарное поколение победителей и в мирное время самоотверженно служило Родине, созидало мощь и достоинство великой державы.

Путин выразил уверенность в том, что жители городов, удостоенных почетного звания, и впредь своими успехами и достижениями будут вносить большой вклад в развитие страны, в укрепление ее обороноспособности, воспитывать молодежь на незыблемых ценностях преемственности поколений, патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Отчизны, создавать условия для личностной, профессиональной, творческой самореализации юных земляков.