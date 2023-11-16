Путин поприветствовал участников форума «Этика искусственного интеллекта»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума «Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ». Он подчеркнул важность этической составляющей при обсуждении задач и тенденций технологического развития страны.

Глава государства отметил, что событие объединяет исследователей, представителей общественных и международных организаций, ИТ-специалистов. Вместе они углубляют работу, проводимую в стране для продвижения искусственного интеллекта на различных площадках.

«Рассчитываю, что именно с этой точки зрения будет идти плодотворный обмен мнениями относительно реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 года, а также мер по обеспечению безопасности, повышению доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей и совершенствованию системы подготовки профильных кадров, а выдвинутые вами идеи и предложения обязательно найдут своё применение на практике», — подчеркнуто в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.