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Путин поприветствовал участников форума «Этика искусственного интеллекта»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума «Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ». Он подчеркнул важность этической составляющей при обсуждении задач и тенденций технологического развития страны.
Глава государства отметил, что событие объединяет исследователей, представителей общественных и международных организаций, ИТ-специалистов. Вместе они углубляют работу, проводимую в стране для продвижения искусственного интеллекта на различных площадках.
«Рассчитываю, что именно с этой точки зрения будет идти плодотворный обмен мнениями относительно реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 года, а также мер по обеспечению безопасности, повышению доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей и совершенствованию системы подготовки профильных кадров, а выдвинутые вами идеи и предложения обязательно найдут своё применение на практике», — подчеркнуто в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
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