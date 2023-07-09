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Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Форума будущих технологий, который проходит под девизом «Опережая время» и станет традиционным. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Событие призвано служить открытой площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса, ученых для выработки совместных шагов по направлениям, которые уже в ближайшей перспективе будут определять глобальное развитие и завтрашний день человечества.
«Наша задача, важнейший приоритет России — использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей», — сказал глава государства.
Он отметил, что нынешний форум посвящен квантовым технологиям, область применения которых чрезвычайно широка — это компьютеры нового поколения, разработка и создание уникальных лекарств и материалов, оптимизация энергосетей и логистики и пр.
«Сегодня в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное — масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы, принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь», — сказал Путин, подчеркнув, что в этом залог укрепления технологического суверенитета России.
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