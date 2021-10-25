Путин поприветствовал участников форума «Ближневосточная зеленая инициатива»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам международного форума «Ближневосточная зеленая инициатива», который проходит в столице Королевства Саудовская Аравия. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в РФ придают особое значение вопросам природоохранной деятельности и высоко ценят усилия саудовского руководства, направленные на защиту окружающей среды и преодоление экологических проблем.

«Выдвинутая Королевством инициатива представляется весьма востребованной и своевременной. Ближний Восток сегодня сталкивается с серьезными вызовами экологического характера, среди которых загрязнение биосферы, дефицит пресной воды, учащающиеся засухи, возникающие риски для продовольственной безопасности», — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что разработанная саудовскими специалистами комплексная и сбалансированная программа действий предусматривает широкое применение новейших технологий, в том числе для обеспечения рационального использования природных ресурсов и озеленения значительных пустынных территорий.

«Реализация столь масштабного проекта, несомненно, будет способствовать качественному оздоровлению экологии ближневосточного региона и станет весомым вкладом в глобальные усилия на природоохранном треке», — уверен глава государства.

Президент также подтвердил готовность России к всемерному наращиванию международного сотрудничества в деле защиты окружающей среды.