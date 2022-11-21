Путин поприветствовал участников форума «Без срока давности» о Нюрнбергском трибунале

Молодежь должна знать, помнить и передавать будущим поколениям историю Великой Отечественной войны и Нюрнбергского процесса. Важно не забывать, к чему приводит попустительство нацизму, и противостоять попыткам переписать историю тех лет, отметил Президент России Владимир Путин.

«Ваши встречи, проходящие в рамках масштабного проекта „Без срока давности“, служат актуальной, исключительно важной цели — изучению трагических страниц Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Этим жестоким преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения», — отметил он в телеграмме к участникам и организаторам форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика».

Глава государства поблагодарил ученых, поисковиков, органы власти, общественные организации и СМИ, участвующие в проекте, за стремление восстановить справедливость, за подвижничество и любовь к родной стране.