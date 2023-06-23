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Путин поприветствовал участников форума «Арктика. Лед тронулся»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Всероссийского арктического форума «Арктика. Лед тронулся» в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил важность развития и сбережения уникальных богатств арктического региона. Форум доказывает, что этот вопрос является приоритетным не только для государства, но и волонтеров, студентов, общественных организаций и бизнес-структур.
«Знаю, что многое уже сделано: за прошедшее время было очищено 110 гектаров арктических территорий и убрано более 5000 тонн отходов. И эта масштабная, востребованная работа обязательно будет продолжена», — говорится в телеграмме.
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