Путин поприветствовал участников форума «Арктика. Лед тронулся»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Всероссийского арктического форума «Арктика. Лед тронулся» в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил важность развития и сбережения уникальных богатств арктического региона. Форум доказывает, что этот вопрос является приоритетным не только для государства, но и волонтеров, студентов, общественных организаций и бизнес-структур.

«Знаю, что многое уже сделано: за прошедшее время было очищено 110 гектаров арктических территорий и убрано более 5000 тонн отходов. И эта масштабная, востребованная работа обязательно будет продолжена», — говорится в телеграмме.