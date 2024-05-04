Путин поприветствовал участников финала XIII фестиваля Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей финального этапа XIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечу, что ваш замечательный проект завоевал широкую популярность, стал одним из наиболее успешных в отечественном любительском спорте», — сказал глава государства.

Путин отметил, что событие объединяет тысячи поклонников хоккея из многих регионов России, вносит весомый вклад в развитие физкультуры, в продвижение ценностей здорового и активного образа жизни.

Президент добавил, что проект дарит участникам прекрасную возможность получить уникальный соревновательный опыт и повысить мастерство, позволяет приобщиться к истории и славным традициям отечественного хоккея, встретиться с кумирами, триумфаторами Олимпиады и мировых турниров.