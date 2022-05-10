Путин поприветствовал участников финала XI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей финала XI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Он поздравил игроков, тренеров и зрителей с «настоящим праздником хоккея», передает пресс-служба московского Кремля.

«В России искренне, всем сердцем любят этот замечательный вид спорта», — сказал глава государства.

Он назвал закономерным то, что Ночная хоккейная лига завоевала широкое и поистине общенациональное признание, объединила тысячи хоккеистов из регионов РФ.

По словам Путина, турнир уникален тем, что собирает любителей хоккея разных поколений: от прославленных мастеров, ветеранов спорта до начинающих игроков.

«Для таких инициативных, энергичных, волевых людей попасть в число лучших, выиграть главный трофей сезона — это достойная цель», — отметил Президент.

Он выразил уверенность в том, что Лига продолжит вовлекать в свою орбиту все больше участников и приобщать людей разного возраста и профессий к ценностям физкультуры и здорового образа жизни.