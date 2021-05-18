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Ру Тат
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18 мая 2021  14:12
Искандер Гильманов

Путин поприветствовал участников фестиваля спорта «АССК.Фест», проходящего в Казани

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Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам, организаторам и гостям форума Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест», который в эти дни проходит в Казани. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«В нашей стране искренне гордятся достижениями юных атлетов и замечательными традициями студенческого спортивного движения, которое с каждым годом укрепляет свои ряды, объединяет дружную, сплоченную команду единомышленников» — сказано в телеграмме.
Также Президент выразил уверенность в востребованности подобных площадок и пожелал удачи участникам.

«АССК.Фест» — всероссийский фестиваль студенческого спорта, который проходит в Казани с 18 по 22 мая. В этом году он собрал в столице Татарстана порядка 2 тыс. студентов вузов и ссузов из 60 субъектов Российской Федерации. В спортивную программу фестиваля вошли девять видов спорта.

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