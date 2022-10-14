Путин поприветствовал участников федерального форума «Производительность 360»

Федеральный форум «Производительность 360», собравший в Сочи руководителей крупных компаний, ведущих экспертов и представителей органов власти, по праву считается авторитетной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с ходом реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в телеграмме-приветствии, размещенной на портале Кремля.

«Сегодня нам предстоит форсировать модернизацию всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, решать масштабные проблемы, связанные с импортозамещением, готовить квалифицированные кадры, создавать новые рабочие места с достойной оплатой труда», – подчеркнул глава государства.

По его словам, для всех участников нацпроекта важны консилидированные усилия, поскольку все задачи должны решаться на передовой научной, технологической, образовательной базе с учетом лучшего отечественного и мирового опыта. Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет в деловой и конструктивной атмосфере, а его решения и рекомендации обязательно будут востребованы.