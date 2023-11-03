Путин поприветствовал участников Евразийского экономического форума в Самарканде

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVI Веронского Евразийского экономического форума и отметил, что событие за минувшие годы по праву снискало высокий международный авторитет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Регулярные встречи с участием государственных деятелей, бизнесменов, авторитетных ученых и экспертов позволяют обстоятельно обсуждать самые разнообразные вопросы, связанные с экономическими реалиями евразийского пространства», — сказал глава государства.

Нынешний форум проходит под девизом «Искусство инновации», на нем предстоит рассмотреть вопросы, связанные с разработкой и внедрением новых технологий, управленческих методик и инвестмоделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и АПК, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.

Путин подтвердил открытость России к конструктивной и взаимовыгодной совместной работе с заинтересованными партнерами.