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Путин поприветствовал участников Евразийского экономического форума в Самарканде
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVI Веронского Евразийского экономического форума и отметил, что событие за минувшие годы по праву снискало высокий международный авторитет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Регулярные встречи с участием государственных деятелей, бизнесменов, авторитетных ученых и экспертов позволяют обстоятельно обсуждать самые разнообразные вопросы, связанные с экономическими реалиями евразийского пространства», — сказал глава государства.
Нынешний форум проходит под девизом «Искусство инновации», на нем предстоит рассмотреть вопросы, связанные с разработкой и внедрением новых технологий, управленческих методик и инвестмоделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и АПК, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.
Путин подтвердил открытость России к конструктивной и взаимовыгодной совместной работе с заинтересованными партнерами.
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