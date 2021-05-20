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Ру Тат
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20 мая 2021  17:46

Путин поприветствовал участников этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

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Спортивной удачи участникам II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пожелал Президент России Владимир Путин. Мероприятие сегодня открылось на гребном канале в Барнауле.

«Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать свое мастерство, побороться за победу и за право стать участником Игр XXXII Олимпиады в Токио. С удовлетворением отмечу, что значимый вклад в организацию столь важных спортивных состязаний, в создание необходимых условий для тренировок атлетов внес Фонд поддержки олимпийцев России. И конечно, ощутимую помощь в подготовке и проведении этих ответственных стартов оказало Правительство Алтайского края», — говорится в телеграмме Президента России, опубликованной на сайте Кремля.

Соревнования будут проходить по 23 мая и станут квалификационным турниром к предстоящей Олимпиаде-2021. 

#Владимир Путин
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