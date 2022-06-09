Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Российско-киргизской межрегиональной конференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваши регулярные встречи с участием представителей центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и средств массовой информации дают хорошую возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — заметил глава государства.

По мнению Президента РФ, отношения между Россией и Кыргызстаном развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. При этом важной составляющей является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и других сферах.

Путин выразил уверенность, что содержательные, конструктивные дискуссии и новые интересные идеи и предложения в рамках форума будут способствовать расширению многоплановых связей между двумя странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.