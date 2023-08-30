Путин поприветствовал участников детского музыкального фестиваля «Белый пароход»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей детского музыкального фестиваля «Белый пароход». Гала-концерт 18-го сезона проходит в концертном зале имени П.И.Чайковского.

«У этого масштабного, востребованного проекта крайне важная просветительская, духовная, нравственная миссия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что мероприятие объединяет одаренных ребят, столкнувшихся с жизненными трудностями, и открывает перед ними двери в увлекательный мир искусства, дает им возможность заявить о себе и способностях, а также обрести друзей и единомышленников. Президент подчеркнул, что фестиваль вносит значимый вклад в развитие детского творчества и содействует продвижению традиций меценатства и благотворительности, которыми во все времена славилась Россия.