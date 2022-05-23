news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
23 мая 2022  11:48

Путин поприветствовал участников чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I»

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам  XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Ваш форум по праву считается значимым, ожидаемым событием в общественной, культурной, духовной жизни страны. Он славится представительным составом участников, широкой палитрой обсуждаемых вопросов. А главное, тематика ваших встреч отражает актуальные гуманитарные, цивилизационные проблемы, имеющие исключительное значение для настоящего и будущего России», – приводятся слова главы государства.  

Он напомнил, что форум приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I – российского императора, посвятившего свою жизнь служению Отечеству.

По словам Путина, победы российской армии и флота, а также масштабные реформы в экономике и науке, образовании и просвещении во многом определили развитие нашей страны на столетия вперед, сделав ее одним из самых могущественных и сильных государств мира.

«И конечно, отдельная тема, требующая глубокого, кропотливого исследования, – взаимоотношение государства, общества и традиционных религий России в эпоху коренных петровских преобразований», – отметил он.

Российский лидер выразил уверенность, что в этом году образовательные чтения традиционно пройдут на высоком организационном и творческом уровне, а все предложенные инициативы будут востребованы. 

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100