news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
6 декабря 2021  12:07

Путин поприветствовал участников церемонии закладки лицея им. В.И.Долгих в Подмосковье

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии закладки 
лицея имени Владимира Ивановича Долгих ‒ дважды Героя Социалистического Труда, участника битвы за Москву. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что мероприятие приурочено к 80-летней годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. 

«Эти героические события навсегда останутся одной из самых ярких, незабываемых страниц отечественной и мировой истории, а для жителей Истры, всего Подмосковья они имеют особое значение», — сказал он.

Путин обратил внимание на то, что очень важно сохранить правду о событиях войны для будущих поколений.

«Уверен, что Технологический лицей имени В.И.Долгих станет современным, передовым учебным заведением, гостеприимным домом для сотен мальчишек и девчонок, которые вырастут отличными специалистами и достойными гражданами нашей страны», — подчеркнул российский лидер.

#Владимир Путин #Россия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное