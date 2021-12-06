Путин поприветствовал участников церемонии закладки лицея им. В.И.Долгих в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии закладки

лицея имени Владимира Ивановича Долгих ‒ дважды Героя Социалистического Труда, участника битвы за Москву. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что мероприятие приурочено к 80-летней годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.

«Эти героические события навсегда останутся одной из самых ярких, незабываемых страниц отечественной и мировой истории, а для жителей Истры, всего Подмосковья они имеют особое значение», — сказал он.

Путин обратил внимание на то, что очень важно сохранить правду о событиях войны для будущих поколений.

«Уверен, что Технологический лицей имени В.И.Долгих станет современным, передовым учебным заведением, гостеприимным домом для сотен мальчишек и девчонок, которые вырастут отличными специалистами и достойными гражданами нашей страны», — подчеркнул российский лидер.