Путин поприветствовал участников церемонии открытия завода «Хендэ Виа»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам церемонии открытия завода по производству автомобильных двигателей «Хендэ Виа», передает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, открытие нового производства свидетельствует о международной привлекательности и перспективности российского автомобильного рынка, а также говорит о намерении российских производителей взаимовыгодно сотрудничать с иностранными компаниями.

«Это знаменательное событие убедительно свидетельствует о международной привлекательности и перспективности российского рынка, о том, что наша страна заинтересована в честном и взаимовыгодном сотрудничестве с иностранными компаниями, а „Хендэ“ остается активным партнером в деле продвижения автомобильного кластера в Санкт-Петербурге, продолжает последовательно выполнять обязательства по расширению и локализации производства в России», — сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что технологический потенциал нового предприятия и современные рабочие места, созданные на производстве, будут способствовать активному развитию Сестрорецка и Санкт-Петербурга и внесут весомый вклад в развитие экономики Северо-Западного федерального округа РФ.