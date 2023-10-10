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Путин поприветствовал участников благотворительного фестиваля «Белая трость»
Президент России Владимир Путин поприветствовал всех сопричастных XIV Международному благотворительному фестивалю «Белая трость».
«Ваша востребованная и по-человечески значимая инициатива объединяет чутких, неравнодушных людей, которые искренне стремятся помочь талантливым ребятам с ограничением по здоровью поверить в себя, состояться и в жизни, и в будущей профессии», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на официальном портале Кремля.
Кроме того, российский лидер поблагодарил организаторов мероприятия за возможность самовыражения, которую они дарят особенным детям.
«Трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим, тем, которые нуждаются в этой помощи и тонко чувствуют, что кто-то нуждается в этой поддержке. Это наши волонтеры — их более 21 миллиона человек, это более 15% всего населения нашей огромной страны, это армия целая. Огромная армия», — сказал Владимир Путин на церемонии вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ.
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