Путин поприветствовал участников акции «Вахта памяти-2022»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийской акции «Вахты памяти-2022».Текст опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня в Великом Новгороде собрались представители „Поискового движения России“ — мощной, авторитетной общественной организации, объединяющей десятки тысяч активных, неравнодушных людей, которые искренне любят Родину, понимают личную ответственность за сбережение памяти о ратных страницах истории Отечества и его героях», — приводятся слова главы государства.

Он отметил, что на протяжении многих лет эти люди проводят поисковые экспедиции, обустраивают воинские захоронения, помогают ветеранам и их семьям и трудятся в архивах для того, чтобы установить имена павших воинов и рассказать об их подвигах потомкам.

По словам Путина, каждый год в ряды «Поискового движения России» вступают все больше молодых людей, которые приобщаются к высоким нравственным и патриотическим ценностям.