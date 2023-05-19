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Путин поприветствовал участников 32-го саммита Лиги арабских государств
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 32-го саммита Лиги арабских государств. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Россия традиционно придает большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, конструктивного партнерского взаимодействия, в том числе в рамках диалога с ЛАГ, в целях эффективного противостояния угрозам и вызовам, с которыми сталкивается современное человечество», — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что Россия и впредь планирует активно поддерживать коллективные усилия по мирному разрешению острых региональных проблем, включая кризисы в Судане, Йемене, Ливии и Сирии. Наша страна продолжит оказывать содействие урегулированию палестино-израильского конфликта на основе подходов, предусмотренных соответствующими решениями ООН и Арабской мирной инициативой.
Дальнейшее расширение сотрудничества между Россией и арабскими странами в полной мере отвечает общим интересам и идет в русле построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности, равноправия и уважения законных интересов друг друга, заключил Путин.
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