Путин поприветствовал участников 31-го саммита Лиги арабских государств

Президент России Владимир Путин поприветствовал лидеров и глав правительств стран — членов Лиги арабских государств по случаю открытия 31-го саммита организации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В мире происходят серьезные политические и экономические изменения, — отметил российский лидер. — Набирает обороты процесс формирования многополярной системы международных отношений, основывающейся на принципах равноправия, справедливости и уважения законных интересов друг друга».

Путин заметил, что в этом процессе все более значимую роль играют ближневосточные и североафриканские страны, где в целом проживает почти полмиллиарда человек.

Россия готова и впредь развивать взаимодействие с Лигой арабских государств и всеми ее членами, в том числе в целях упрочения безопасности на региональном и глобальном уровне. Президент выразил уверенность в том, что наращивание партнерских связей между РФ и арабскими странами отвечает общим интересам и идет в русле обеспечения мира и стабильности на планете.