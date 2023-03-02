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Путин поприветствовал участников 19-го экономического форума в Красноярске
Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам, гостям и организаторам 19-го Красноярского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Насыщенная программа КЭФ, широкие онлайн-трансляции его мероприятий нацелены на то, чтобы ближе познакомить участников с богатейшим промышленным, технологическим, культурным и туристическим потенциалом сибирских регионов, с теми поистине уникальными возможностями, которые открываются перед инвесторами», – отметил глава государства.
Он напомнил, что все предыдущие экономические форумы в Красноярске привлекли к себе внимание российских и зарубежных предпринимателей, подписанные по их итогам соглашения сейчас успешно воплощаются в жизнь.
Путин выразил уверенность в том, что и нынешний форум пройдет в творческой атмосфере и «будет содействовать совершенствованию делового климата, наращиванию межрегионального и международного сотрудничества».
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