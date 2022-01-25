Путин поприветствовал участников 13-го заседания Российско-Арабского делового совета

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, участникам и организаторам 13-го заседания Российско-Арабского делового совета (РАДС). Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что деловой совет проводит полезную работу по обеспечению содержательного диалога и практического взаимодействия между бизнес-сообществами России и государств Ближнего Востока и Северной Африки.

«За годы своего существования РАДС многое сделал для налаживания взаимовыгодных деловых контактов, развития и диверсификации торговых и инвестиционных обменов, а также для разработки и реализации перспективных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и коммуникаций», — констатировал он.

Путин подчеркнул, что в этом году в заседании совета принимают участие не только предприниматели, но и руководители крупных государственных корпораций и региональных органов власти.

«Вместе вам предстоит рассмотреть актуальные вопросы экономического сотрудничества, определить наиболее востребованные формы и направления работы», — заметил российский лидер.

Путин также выразил уверенность в том, что содержательные, конструктивные дискуссии, идеи и инициативы, предложенные в ходе заседания, послужат укреплению партнерских связей между странами — участницами РАДС и их народами.