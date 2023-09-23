Путин поприветствовал участников 11-го благотворительного матча по баскетболу

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 11-го благотворительного матча по баскетболу, проходившего в Москве. Инициатива вновь объединила неравнодушных спортсменов, бизнес, госструктуры, СМИ и творческие организации.

Поприветствовал глава государства и главных гостей мероприятия — детей из разных регионов страны. «Уверен, что интересные встречи, богатая спортивная, культурная, познавательная программа, увлекательные теплоходные экскурсии оставят в памяти ребят яркие, неизгладимые впечатления», — пожелал Путин.

Организатором матча стал благотворительный фонд «Шаг вместе». Собранные средства будут направлены на лечение детей с церебральным параличом из новых субъектов Федерации: ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.