Путин поприветствовал школьников — участников «Президентских соревнований»

Президент России Владимир Путин направил приветствие школьникам, участвующим в «Президентских состязаниях». В этом году для участия в событии в лагере «Орленок» собрались и ребята из Донецкой и Луганской народных республик, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава государства отметил, что соревнования пользуются большой популярностью у школьников. Поэтому в 2022 году, чтобы подчеркнуть статус состязаний, школьники будут бороться за Кубок Президента России.

«Этот новый, почетный статус — знак достойного уровня организации состязаний, высокого признания ваших спортивных достижений. Уверен, что целеустремленность, приверженность ценностям физической культуры, активного, здорового образа жизни — хороший старт к вашим успехам в будущей профессии», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что многие известные спортсмены начали свой путь к медалям и достижениям с школьных спортзалов и стадионов, и выразил уверенность, что участники «Президентских состязаний» последуют этому примеру.

В заключение Президент поблагодарил учителей и наставников ребят, которые внесли значительный вклад в их воспитание и безгранично верят в силы и успех своих подопечных.