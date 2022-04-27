Путин поприветствовал онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XIII Съезда Ассоциации онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Уже более 25 лет ваша Ассоциация ведёт многогранную и крайне востребованную работу по продвижению международной исследовательской кооперации, обмену передовым опытом в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, подготовке кадров – с учётом самых современных требований и методик. Без сомнения, огромная роль в этой деятельности принадлежит съездам Ассоциации», – приводятся слова российского лидера.

Он отметил, что подобные профессиональные встречи уже прочно вошли в календарь ключевых отраслевых событий и стали авторитетной экспертной площадкой с широким представительством, где обсуждаются актуальные вопросы, определяющие ключевые тенденции развития онкологии, радиологии, генетики и целого ряда смежных направлений.

«Вам известны и достижения национальных систем здравоохранения, и их "болевые точки". И потому очень важно, что вы неизменно нацелены на результат, на решение конкретных задач через постоянный диалог и консолидацию медицинского сообщества», – обратился Путин к участникам съезда.

По мнению главы российского государства, их инициативная позиция и стремление вносить вклад в защиту здоровья миллионов людей достойны глубокого уважения.