Путин поприветствовал лауреатов кинопремии «Золотой Орел»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел». Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Президент отметил, что мероприятие, проходящее в легендарном первом павильоне Киноконцерна «Мосфильм», собрало не только признанных мастеров, но и молодых профессионалов.

«Это убедительно свидетельствует о том, что замечательные традиции отечественной школы кинематографии обогащаются интересными идеями и замыслами. Важно, что всех вас объединяют искренняя любовь к избранному делу, глубокое понимание уникальной роли киноискусства в жизни людей, формировании их мировоззрения, воспитании подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

Президент поздравил лауреатов премии и выразил надежду, что столь престижная награда вдохновит их на новые свершения.