Президент России Владимир Путин поприветствовал лауреатов ежегодной премии «Импульс добра». Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что проект, задуманный и реализованный фондом «Наше будущее», решает важные и актуальные задачи, поддерживает перспективные инициативы в сфере социального предпринимательства и отдает дань уважения тем, кто созидательным трудом содействует решению волнующих общество проблем.

«Благодаря их энергии и неравнодушному отношению к делу в разных регионах страны успешно реализуются программы, направленные на улучшение экологической обстановки и совершенствование туристической инфраструктуры, создаются современные рабочие места для людей с ОВЗ, а в поселках и малых городах — новые производства», — говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность в том, что церемония награждения вызовет большой общественный интерес и будет помогать продвижению благородных идей социального предпринимательства.