Путин: Форум «Зодчество» способствует сохранению и развитию уникальных территорий России

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей, участников и организаторов 30-го Международного архитектурного фестиваля «Зодчество», приуроченного к 90-летию создания Союза архитекторов России. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш творческий форум всегда вызывает большой интерес профессионалов и любителей архитектуры, служит востребованной площадкой для обсуждения актуальных отраслевых проблем и перспективных планов, демонстрации передовых достижений в сфере современного градостроительства», – отметил российский лидер.

По его словам, фестиваль неизменно славится своей насыщенной выставочной, конкурсной программой и является «центром притяжения» для архитекторов, дизайнеров, реставраторов, искусствоведов, строителей, студентов профильных учебных заведений. Он также обратил внимание на то, что такие встречи очень важны, поскольку они способствуют сохранению уникального исторического, культурного наследия России, а также комплексному развитию ее территорий и повышению качества жизни людей.