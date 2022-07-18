Путин поприветствовал гостей торжеств из-за 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, включая святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Текст послания главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Сергий Радонежский был выдающимся историческим деятелем, человеком огромной духовной, нравственной крепости, великим подвижником и патриотом. В тяжелую для Отечества годину он обратился с призывом к единению, к собиранию сил для защиты родной земли. Его воззвание укрепило веру, помогло народу одолеть жестокого врага, возродить Русь», — поделился российский лидер своим видением значения деятельности святого, сделав акцент на ее политической составляющей.

«Убежден, что духовный подвиг Сергия Радонежского, вся его жизнь навеки останутся примером беззаветной любви к Отчизне, несгибаемой воли и величия духа», — добавил Путин и пожелал участникам торжеств «всего самого доброго».

Торжества по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского проходят в Троице-Сергиевой лавре 17-18 июля. Праздничные богослужения возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ради этого мероприятия в лавру на два дня из Третьяковской галереи доставили икону «Святая Троица», написанную Андреем Рублевым.

Именно 18 июля православные, старообрядцы и католики восточного обряда празднуют обретение мощей святого.